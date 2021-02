Citlivosť sudcovského stavu

V minulosti sa používal pojem hierarchie. Vyjadroval nadradenosť a podriadenosť jednotlivých vrstiev v spoločnosti. Chcel by som si požičať tento pojem, aj keď v trošku inom význame.

Ihneď musím veľmi silno zdôrazniť, že všetci ľudia sú si rovní ale nie sú rovnakí. Nie je možné povedať, že tento alebo henten človek je hodnotnejší. Napriek tomu sa líšime hĺbkou poznania, kultúrou a kultúrnosťou, líšime zručnosťou, zvládaním emócií a ďalšími hodnotovými vlastnosťami. Nazvem si tieto hodnoty a schopnosti úrovňou vedomia jednotlivca.

Úroveň vedomia sa v človeku prejavuje veľmi rozmanito, pričom nie je možné povedať, že jedna úroveň je hodnotnejšia ako druhá. Sú jednoduchými stupienkami, po ktorých stúpame a ktoré neustále v sebe objavujeme. Nie je možné povedať, že niekto vzdelaný má vyššiu hodnotu ako nevzdelaný, ani bezdomovec nemá menšiu hodnotu, ako niekto iný.

Napriek tomu nie sme rovnakí. Úroveň vedomia nás zaraďuje do hierarchií, ktoré je možné vybadať v celej histórii ľudstva. Ako sa hierarchie prejavujú v zamestnaní? Niektorí ľudia sú nezamestnateľní, lebo nič nevedia. Sú ako deti prírody a spoločnosť ich živí. Potom je tu skupina ľudí, ktorí sú schopní po zapracovaní sa uživiť seba a svoju rodinu. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí sú schopní pracovať sami. Sú tvoriví a samostatní. Vedia si sami prácu nájsť a svoju prácu realizovať (napríklad živnostníci). V ďalšej skupine sú ľudia, ktorí dokážu nájsť prácu pre seba, ale aj pre iných. Sú schopní riadiť väčšie skupiny (napríklad zamestnávatelia, mnoho ľudí v štátnej správe, mnoho ľudí na rôznych úrovniach riadenia).

Na vrchole hierarchií vždy boli stavy. Boli to povolania, ktorým sa hovorilo i poslania. Títo ľudia už dávali samých seba. Ponúkali svoje hodnoty, svoju mravnosť. Sem patrili kňazi, učitelia, liečitelia a lekári, niektorí umelci, sudcovia. Tento stav bol vážený, pretože ľuďom pomáhali zvládať veci, ktoré oni sami nedokázali. Stavy liečili, učili, viedli ľudí k duchovnému životu, súdili. Ich hlavnou náplňou bola mravnosť. Lekár nemal problém ísť o tretej v noci k chorému, kňaz chodil a chodí zaopatrovať vtedy, keď to treba. V spoločnosti požívali úctu a vážnosť.

Ich stav si od nich však vyžadoval vysokú mravnosť. Ak takí neboli, ich poklesky boli sa hodnotili veľmi stroho. Ak sa obyčajný človek vyspí s tromi ženami, mnohí uznanlivo pokývajú hlavou a povedia, to je chlapák. Ak by to však spravil katolícky kňaz, nemôže vykonávať svoje povolanie. Ak niekto niekoho oklame, tak ľudia povedia, že on je už taký. Ak to spraví sudca, ktorý má čestnosť vo svojej pracovnej náplni, čo sa stane?

Použijem výraz hierarchia k vyjadreniu určitých ľudských hodnôt.

Citlivosť na prácu sudcovského stavu je veľmi vysoká. Verejnosť od nich právom očakáva čestnosť, spravodlivosť, duchovnú vyspelosť, schopnosť odôvodniť svoje rozhodnutie. Veď sudcovia rozhodujú o našich osudoch a my od nich očakávame spravodlivosť. Očakávame od nich neutíchajúci hlad po nájdení spravodlivého a mnohokrát láskavého rozhodnutia.

Ešte raz idem zdôrazniť, že hierarchický stav nedáva možnosť požadovať akúkoľvek výhodu pred ostatnými ľuďmi. Všetci sme si rovní! Každý z nás si dobrovoľne vyberáme svoje miesto v živote. Vyberáme si ho z ohľadom na obmedzenia, ktoré daný stav vyžaduje. (Operný spevák si nebude môcť vychutnať zmrzlinu, šofér sa musí zdržať alkoholu, katolícky kňaz sa nemôže ženiť, baletka si musí udržať štíhlosť atď.).

Milí sudcovia, vy nie ste výnimoční a ani výnimočnosť nežiadajte. Všetci ľudia sme si rovní. Vy ste si iba vybrali omnoho zodpovednejšie životné poslanie, ako my ostatní. Toto vaše poslanie vám vráti všetko, čo mu dáte. Získate nesmiernu vážnosť a úctu, získate citlivosť a chirurgickú presnosť v rozlišovaní ľudských hodnôt. Získate silnú a citlivú osobnosť.

Nie je to málo.

Je veľa, ak chceme aby ste sa opätovne stali stavom? Levíti v starom zákone, dostávali odmeny od ostatných židovských kmeňov, pričom oni sami nesmeli mať majetok. Boli nezávislí a mohli sa venovať sebe a svojmu napredovaniu. Z ich radov vyšlo mnoho prorokov a svätých ľudí. Sudcovský stav (všeobecne všetky stavy) je veľmi dobrým miestom na doslova zušľachtenie osobnosti.

Každý stav potrebuje slobodu a dôveru pre svoju prácu, inak sa do jeho výsledkov začne vkrádať strach a neistota.

Držím vám palce.