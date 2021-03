Ak chce človek vyjadriť vernosť, alebo stálosť vzťahu, povie – budem stáť pri tebe. Nie je to vždy jednoduché, pretože ľudia sa menia a naše reakcie na deje v budúcnosti sú originálne.

Sľúbili sme stáť pri sebe aj keď bude nevhodná atmosféra, aj keď budú mnohí od nás bočiť.

Stáť pri sebe je zaujímavý fenomén a tiež pojem. Vyjadrenie, ktoré sa fyzicky vyjadruje tak, že skutočne sme v myšlienkach spolu počas dní, kedy to jeden alebo druhý účastník vzťahu potrebuje. V živote dvoch jedincov sa nám to zdá jasnejšie, veď navzájom sa potrebujeme. Niekedy je vyjadrenie úplne prosté – zapnúť žene šaty na chrbte. Sama to nedokáže.

Niekedy však musíme stáť pri sebe i vtedy, keď sa ukáže „zlyhanie“, keď sa nám náš vesmír zakalí a potrebujeme sa navzájom podržať, aby sme sa nestratili.

Nie sú to iba frázy! Vyjadrenie, že budeme stáť pri sebe bolo bez pochybností. V súčasnosti sa v našej spoločnosti dejú v podstate jednoduché udalosti, pri ktorých sa spoločnosť borí v emóciách. Valia sa na nás z každej strany, z každého média.

Sme zmätení. Vieme, že by sme mali byť jednotní, mali by sme stáť jeden pri druhom, ale napriek tomu vytvárame búrku emócii. Doslova kričíme jeden po druhom. Vzťahy, ktoré boli na začiatku jasné, čisté, priehľadné sa zrazu kalia. Otázka dňa je jednoduchá: Ako spojiť tak rozdielne osobnosti v našej republike? Teraz nemyslím iba politikov, teraz myslím celú spoločnosť.

Už v otázke je chyták. Sme skutočne tak rozdielni? Hovoríme jedným jazykom, učíme sa v tých istých školách, žijeme v tom istom priestore štátu. Sme skutočne tak rozdielni?

Pozeráme na politikov, čo sa nevedia dohodnúť, hoci ešte pred rokom stáli pri sebe a tvrdili, že tak budú činiť počas štyroch rokov. Aj my sme tu boli pred rokom, my sme vytvorili súčasnú konšteláciu svojich zástupcov. Čo sa stalo?

To my nestojíme pri sebe.

Hľadáme v sebe pokoru, hoci tvrdíme, že by ju mali mať politici. Veď vytvárať pre seba výnimky na cestovanie za rodinou do Anglicka je nefér. Predbiehať sa v očkovaní proti Covid-19 je nefér. Poukazujeme na verejných činiteľov, ktorých sme vyniesli do žiary reflektorov, aby nám predviedli, akí sme my samotní.

Aj my hľadáme ťažko cesty k sebe. Stačí malý omyl a vieme vzbĺknuť v emóciách ako Remišová, vieme byť necitliví ako Sulík. Naše rozhodnutia bývajú neprehľadné a utajené, ako rozhodnutia Matoviča.

Oni hrajú nás. Vytvorili sme veľké divadlo vzťahov a vášni. Netreba sa báť, nič sa nedeje. Tak ako vášne prudko vzbĺknu, tak i ochladnú. Otázka je, dokedy je vhodné žiť v takýchto búrkach. To čo sa deje v politike, presne to isté sa deje v našej psychike. Všetko sa v nás zrkadlí. Potom nemôžeme zaspať. Mnohí vravia, že tu už nebudú žiť a rozmýšľajú o presťahovaní sa do iného štátu. Nie je pekné odchádzať pred koncom predstavenia.

V každom predstavení sa pred koncom vystupňuje konflikt, aby sa zrazu riešenie objavilo. Čisté a krásne, ktoré všetkých upokojí. Ešte sa na chvíľu čosi zauzlí, aby sa celý konflikt vyriešil. Spokojne pozorujeme samých seba.

Asi by sme potrebovali dôveru. Dôveru v seba a tiež dôveru voči blížnym. Asi by sme potrebovali trochu viery. Vieru v seba a vieru voči svojim blížnym. Možno by sme pochopili jednoduchý vzťah, že musíme stáť pri sebe a potom dokážeme zdolať úplne všetko.

Sme už nesmierne silní, tak sa už postavme jeden vedľa druhého a podporme sa navzájom! Čo je vlastne našou prioritou? Stranícke percentá? Denná sledovanosť médií? Osobné ambície? Oni sú vyjadrením našich osobných ambícií, oni vyjadrujú našu pýchu, naše strkanie sa do popredia. Do čerta, veď sme na jednej lodi!

Už vieme pointu tohto príbehu? Musíme stáť jeden pri druhom. Musíme stáť pri sebe a navzájom sa podopierať. Nenechať nikoho padnúť. O tri roky si vyberieme iný príbeh a spoločne ho zvládneme.