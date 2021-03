Chodenie v kruhu je ťažké. Je ťažké pre zviera, ktoré ťahá jarmo a je ťažké aj pre človeka. Neustálym pohybom v kruhu dochádza k malomyseľnosti, k pocitu nezmyselnosti a k apatii.

Môže človek chodiť v kruhu? Môže a veľakrát aj chodí. Ako inak nazvať človeka, ktorý celý život robí to isté? Celý život pracuje v tej istej fabrike, za tým istým strojom. Nie je to chodenie v kruhu?

Ako nazvať človeka, ktorý sa niečo naučí a celý život to potom opakuje dokola, ako obohraná platňa?

Ako nazvať umelca, ktorý tvorí stále akoby to isté? Maľuje celý život jedným spôsobom. Ľudia vravia, že to je jeho štýl. Ale veď on stále robí to isté! Chodí v kruhu.

Ako nazvať podnikateľa, ktorý desiatky rokov robí to isté? Chodí v kruhu.

Ako nazvať človeka, ktorý chodí stále po tých istých cestách. Po tých istých vyšliapaných chodníčkoch?

Ako nazvať človeka, ktorý dá prednosť nezmyselnej istote jarma pred slobodou a chodí celý život v kruhu?