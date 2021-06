Hypotéka a vrtuľník

Otázka je jasná - je hypotéka vrtuľníkom? Aký súvis je medzi hypotékou a vrtuľníkom? Nuž poďme na to!

Kto čítal môj text „Vrtuľník“ vie, že som tak nazval dosiahnutie určitej méty nie vlastnými silami. Prirovnal som dosiahnutie cieľa – výstup na Mount Everest, spôsobu, ak tento cieľ dosiahnem vrtuľníkom. Som na vrchole, ale nie vlastnými silami. Výstupom za pomoci vrtuľníka som nič nezískal. Neprejavil som vytrvalosť, húževnatosť, spoluprácu s kolegami, odolnosť voči zime a voči ťažšiemu dýchaniu v riedkom vzduchu.

V súčasnosti je hypotéka jasným lídrom v spôsobe získania bývania mladých ľudí. Byty a domy sú tak drahé, že mladí ľudia nevidia iný spôsob, ako by zabezpečili strechu nad hlavou pre svoju vznikajúcu rodinu. Riešenie vidia v hypotéke.

Hypotéka je úver peňazí, pričom záložným právom je kupovaná nehnuteľnosť. Čo je to úver? Je to dosiahnutie hotovosti, s ktorou môžem disponovať. Čo je to peňažná hotovosť? Toto je trošku komplikovanejšie. Samotné peniaze vznikli ako vyjadrenie určitej hodnoty ľudskej námahy, pomocou ktorej vznikla kupovaná hodnota. Mzda vyjadruje hodnotu, ktorou môj zamestnávateľ ohodnotil môj čas, ktorý som strávil u neho svojou prácou. Peniaze majú čiastočne i časovú funkciu, za aký čas dokážem zarobiť príslušnú sumu.

Hypotéka skráti tento čas. Sumu mám k dispozícii okamžite a splácam ju dodatočnou prácou. Najskôr som dostal hodnotu a túto dodatočne odpracujem. Zvyčajná dĺžka splácania hypotéky je tridsať rokov. To, čo by som dosahoval štandardným spôsobom tridsať rokov, mám k dispozícii okamžite. Svoj Mount Everest som dosiahol vrtuľníkom.

Žiaden pohľad nie je iba dobrý alebo zlý. Problémom je, či mi nejako hypotéka pomohla. Ak by som hypotéku nedostal, musel by som situáciu riešiť inak. Napríklad bývať nejaký čas u rodičov, trošku sa uskromniť a spoločným šetrením si nadobudnúť prostriedky na samostatné riešenie svojho bývania. Počas tohto času, je dostatok priestoru na vzájomné sa spoznávanie mladých manželov (partnerov), ktorí v ťažkostiach nadobúdajú väzby jeden na druhého a ich spoločným riešením sa ich vzťah spevňuje. Vytvára sa silné puto, ktoré je veľmi podobné horolezeckej dvojici, ktorá sa vzájomne istí na jednom lane.

Ich nadobudnutá nehnuteľnosť má úplne inú hodnotu, ako nehnuteľnosť nadobudnutá hypotékou. Počas života, kým nadobudli svoj byt, si vytvorili vnútorné hodnoty. Ich byt, alebo dom sa nestal horou Mount Everest, kde sa nedá dlhodobo jestvovať, lebo je tam príliš riedky vzduch a príliš nízka teplota. Postupne nadobudnutie nehnuteľnosti ich naučilo spoločnému prežívaniu života. Už sa naučili dýchať spoločný vzduch a riešiť i najťažšie problémy spoločným úsilím, vytvárať spoločné teplo domova, ktoré je dôležité nielen pre nich, ale aj pre ich deti.

Hypotéka môže byť prínosom pre ľudí, ktorí sú už na tak vysokej hodnotovej úrovni, že nepotrebujú prežívať nepohodu pri vytváraní základných ľudských hodnôt, ale tieto hodnoty už dosiahli vo svojich rodinách. Ak už obaja manželia zažili všeľudské hodnoty u svojich rodičov, ak sú dostatočne mentálne silní a zároveň láskaví, zvládnu spôsob rýchleho získania nehnuteľnosti, pretože oni sú už „aklimatizovaní“ v hodnotách, ktoré sú potrebné pre bezproblémové udržanie vzťahu. Spoločne môžu riešiť svoje tvorivé ambície v živote, môžu sa spoločne so svojou širšou rodinou baviť životom. Tvorivosť je práca s jemnými stránkami svojho vedomia a hrubé práce pri výstavbe domova by boli skôr prekážkou.